В НАТО назвали официальную дату переговоров с Россией

В НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией. Заседание пройдет 12 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — назвали официальную дату в Североатлантическом альянсе.

Ранее представители НАТО заявили, что готовы приступить к содержательному диалогу с Россией по Украине. Об этом сообщил Госдеп США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре будущие контакты с Россией. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».