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Исполняющая уникальный прыжок фигуристка рассказала о чувстве юмора Тутберидзе

Фигуристка Петросян о чувстве юмора Тутберидзе: очень смешные шутки, даже родители смеются

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о чувстве юмора тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У Этери Георгиевны действительно очень смешные шутки и совершенно не обидные. Даже родители смеются», ― поделилась фигуристка. При этом Петросян не стала приводить конкретные примеры и пожелала, чтобы все осталось внутри группы тренера.

25 декабря 14-летняя ученица Тутберидзе прыгнула на чемпионате России два четверных риттбергера в программе и вошла в историю фигурного катания. До Петросян исполнить этот уникальный прыжок одиночно и в каскаде не удавалось никому, в том числе мужчинам.

19 ноября Петросян стала первой одиночницей, исполнившей риттбергер в четыре оборота на соревнованиях среди женщин. Уникальное достижение было поставлено фигуристкой на Кубке России в Перми.

Дарья Коршунова
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