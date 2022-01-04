Миллиардер Ротенберг отреагировал на назначение сына главным тренером СКА

Миллиардер Борис Ротенберг отреагировал на назначение старшего сына Романа главным тренером хоккейного клуба СКА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, у него должно получиться», ― поделился Борис Ротенберг. Он подчеркнул, что сын сделал свой выбор и несет за него ответственность.

Ранее 4 января стало известно о назначении Романа Ротенберга главным тренером хоккейного СКА. Он сменил на этом посту Валерия Брагина, который станет ассистентом главного тренера команды.

Ротенберг-младший также занимает в СКА должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Ранее он уже выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера.