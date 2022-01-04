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Спорт

Стали известны подробности перехода Смолова в новый клуб

Московское «Динамо» предложило Смолову контракт на 1,5 года с опцией продления на год
Федор Смолов

Федор Смолов . Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Стали известны подробности перехода нападающего «Локомотива» Федора Смолова в московское «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, в данный момент стороны обсуждают детали контракта. В новом клубе Смолову хотят предложить контракт на 1,5 года с опцией продления еще на один год.

2 января сообщалось, что команды согласовали условия перехода 31-летнего футболиста. Отмечалось, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Контракт Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Зарплата футболиста в команде составляет 3,1 миллиона евро. Форвард уже выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». С московским клубом он подписал первый профессиональный контракт в карьере. Позднее он также выступал за «Краснодар» и испанскую «Сельту».

В октябре прошлого года сообщалось, что Смолов захотел покинуть Россию после окончания срока действия контракта с железнодорожниками. Тогда форвард рассматривал выступления в США, Австралии, Китае или Японии. Скорее всего, контракт с новым клубом станет последним в карьере футболиста.

Дарья Коршунова
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