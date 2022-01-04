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Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией

Столтенберг: главной темой на переговорах с РФ станут вопросы европейской безопасности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalinins / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией 12 января станут вопросы европейской безопасности. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

По его словам, в первую очередь планируется обсуждение ситуации «на и вокруг Украины». Также будут затронуты вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков.

Столтенберг добавил, что эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

4 января в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу.

Марина Совина
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