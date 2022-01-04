Сборная России одержала победу над австралийцами на Кубке ATP

Сборная России одержала победу над австралийцами в групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Сиднее. Результаты доступны на сайте турнира.

Россияне оказались сильнее со счетом 2:0. Сначала Роман Сафиуллин одержал победу над Джеймсом Даквортом (7:6 (8:6), 6:4). Затем Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:2.

В парном разряде россияне сразятся с Джоном Пирсом и Люком Савиллом. Однако результат этого матча ни на что не повлияет, поскольку успешные одиночные встречи обеспечили сборной России досрочную победу.

5 декабря прошлого года сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, обыграв команду Хорватии. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале сборная России оказалась сильнее немцев.