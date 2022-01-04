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Спорт

Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы на «Тур де Ски»

Глава ФЛГР Вяльбе о победе Непряевой в общем зачете «Тур де Ски»: у меня слезы на глазах

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачете «Тур де Ски». Ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас у меня слезы на глазах. Шли к этому почти 12 лет. Наталья ― большой молодец, боец, сейчас это, думаю, придаст ей еще больше сил и уверенности тоже», ― заявила Вяльбе. Она поделилась, что очень гордится Непряевой и верит в нее.

Вяльбе подчеркнула, что во время масс-старта было очень напряженно. «Гора ― это сложная история, тут можно и за 400 метров проиграть», ― отметила специалист.

4 января Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет «Тур де Ски». До этого она дважды в карьере становилась второй.

Дарья Коршунова
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