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Cyberpunk 2077 перезапустят

Forbes: игра Cyberpunk 2077 может получить новое название

Скриншот: Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 может быть перезапущена и может получить новое название. Об этом сообщает издание Forbes.

На слухи о глобальных изменениях в игре CD Projekt RED обратил внимание журналист медиа Пол Тасси. Специалист ссылается на утечку анонимного автора в 4chan, который описал себя знакомым с планами польской студии. По его словам, Cyberpunk 2077 ожидает перезапуск. В частности, игра сменит название на Cyberpunk 2077: Samurai Edition.

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Samurai — название музыкальной рок-группы, ее солистом является один из героев игры Джонни Сильверхэнд, которого сыграл Киану Ривз. Кроме переименования в новой версии тайтла будет улучшен искусственный интеллект, появится четыре новых вида оружия, возможность менять жилище героя, одежда, обновленные автомобили.

Также в сообщении говорится, что новый патч добавит больше возможностей для взаимодействия с NPC. Например, персонажи Джуди и Панам будут чаще звонить и отправлять текстовые сообщения главному герою.

На отчет Пола Тасси обратил внимание директор CD Projekt RED по связям с общественностью Радек Грабовски, который прокомментировал новость в своем Twitter словами «Что-то не сходится». Просьбу Тасси раскрыть больше информации об игре Грабовски проигнорировал. Выход обновления для Cyberpunk 2077 ожидается весной.

В конце ноября журналисты рассказали, что CD Projekt RED намерена выпустить продолжение игр по вселенным «Ведьмака» и Cyberpunk 2077. Авторы общались с главой студии Адамом Кичиньски, который заявил, что его компания сосредоточена на двух главных франшизах CD Projekt RED.

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Андрей Ставицкий
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