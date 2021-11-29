Cyberpunk 2077 получит продолжение

CD Projekt RED намерена выпустить продолжение игр по вселенным «Ведьмака» и Cyberpunk 2077. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В разговоре с представителями медиа глава студии Адам Кичиньски (Adam Kiciński) заявил, что компания намерена развивать две свои самые главные франшизы. На вопрос журналистов о том, будет ли CD Projekt RED работать над выпуском новых проектов в будущем году, Кичиньски ответил уклончиво. «В настоящее время мы сосредоточены на двух наших франшизах», — отметил руководитель польской студии, имея в виду «Ведьмак» и Cyberpunk 2077.

По словам Адама Кичиньски, студия планирует начать работу над новыми AAA-проектами в 2022 году. Таким образом ожидается, что «Ведьмак» и Cyberpunk 2077 получат продолжение. Будут ли это полноценные игры и дополнения, Кичиньски уточнять не стал.

Релиз игры «Ведьмак III» состоялся в мае 2015 года. Cyberpunk 2077 вышел в декабре 2020 года. Оба тайтла являются самыми популярными играми CD Projekt RED.

Ранее представители польской студии заметили, что проблемы Cyberpunk 2077 были связаны в том числе из-за вариативности геймплея.