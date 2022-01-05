Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал игроков, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, такие футболисты ведут себя эгоистично и наносят вред обществу. «Невакцинированным игрокам надо сократить зарплаты. Те, кто вакцинирован, переносят болезнь легче и быстрее восстанавливаются», — призвал Капелло.

В сентябре Капелло заявил, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами. По мнению тренера, россияне не выдерживают интенсивности современного футбола.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. При нем команда завоевала право выступить в финальной части чемпионата мира-2014.