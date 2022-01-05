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Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам

Фабио Капелло: невакцинированным футболистам надо сократить зарплаты

Фото: Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал игроков, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, такие футболисты ведут себя эгоистично и наносят вред обществу. «Невакцинированным игрокам надо сократить зарплаты. Те, кто вакцинирован, переносят болезнь легче и быстрее восстанавливаются», — призвал Капелло.

В сентябре Капелло заявил, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами. По мнению тренера, россияне не выдерживают интенсивности современного футбола.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. При нем команда завоевала право выступить в финальной части чемпионата мира-2014.

Алексей Гусев
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