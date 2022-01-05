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Месси вылечился от коронавируса

Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел во Францию

Фото: Globallookpress.com

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает El Litorial.

О том, что игрок вылечился, стало известно в среду, 5 января. Месси, который вместе с семьей был изолирован в аргентинском Расарио, уже вылетел на частном самолете во Францию. Ожидается, что в ближайшее время форвард возобновит тренировки с парижским клубом.

О заражении Месси стало известно 2 января. Коронавирус также был выявлен у одноклубников аргентинца Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

Месси проводит первый сезон во французском клубе. В составе ПСЖ аргентинец сыграл 15 матчей и забил шесть мячей.

Алексей Гусев
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