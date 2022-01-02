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Месси заразился коронавирусом

Футболист ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом, о состоянии игрока не сообщается

Фото: Globallookpress.com

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации источника, 34-летний футболист получил положительный тест на COVID-19. Подробности его состояния неизвестны. Также коронавирус выявлен у одноклубников аргентинца Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

ПСЖ 3 января должен сыграть против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча начнется в 23:10 по московскому времени.

Месси проводит первый сезон во французском клубе. В текущем сезоне аргентинец провел 15 матчей и забил шесть мячей.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны». В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании.

Анастасия Борисова
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