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В крупном банке Киргизии произошел сбой из-за отключения интернета в Казахстане

В работе «Оптима Банк» в Киргизии возникли проблемы на фоне протестов в Казахстане

Фото: Оптима Банк

В крупном банке Киргизии «Оптима Банк» произошел сбой из-за отключения интернета в Казахстане на фоне протестов. Соответсвующее объявление появилось на странице компании в Instagram.

Администраторы аккаунта банка разместили пост, в котором заявили, что «в связи со сбоями на магистральном канале провайдера связи на территории Республики Казахстан» у них начались трудности в работе.

Например, проблемы возникли с банкоматами. Помимо этого, не работают смс-банкинг и интернет-платежи. «Оптима Банк» также пришлось временно прекратить обслуживание платежных карт Элкарт и МИР.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выключили все мобильные сети. Кроме того, в стране не работают мобильный и обычный интернет. Недоступны мессенджеры, в частности WhatsApp и Telegram.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

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Айсель Эюбова
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