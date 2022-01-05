Протестующие в Алма-Ате захватили военную спецтехнику

Участники протестов в Алма-Ате захватили военную спецтехнику. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Согласно информации, на данный момент в центре Алма-Аты происходят столкновения протестующих с силами Нацгвардии, в то время как силовики сдерживают толпу.

В ходе протестов в других городах Казахстана участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.