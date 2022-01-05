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Россию призвали «не таскать каштаны» для Казахстана

Депутат Затулин: Казахстан одобрительно встретит военную или полицейская помощь России
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что военная или полицейская поддержка России в Казахстане будет встречена одобрительна, сообщает РИА Новости.

Депутат призвал Россию «не таскать каштаны» в ситуации с Казахстаном. Однако он подчеркнул, что помощь со стороны России одобрят большинством.

«Вмешиваясь во внутриполитическую борьбу в Казахстане, безусловно, Россия таскать для кого-то каштаны не должна, но она должна четко знать, что вмешательство со стороны России, если речь идет о военном или полицейском вмешательстве, будет встречено одобрительно большинством в самом Казахстане», — заявил он.

Ранее Затулин призвал Россию немедленно рассмотреть обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Реакция ОДКБ на 100 процентов зависит от мнения России, считает депутат.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью для страны в преодолении террористической угрозы. Он оценил свои действия как «уместные и своевременные».

Марина Совина
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