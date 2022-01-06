Армения разрешила своим миротворцам вылететь в Казахстан

Правительство Армении разрешило своему военному подразделению участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Армейское подразделение вылетит в охваченную беспорядками республику по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на соответствующую просьбу Нур-Султана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что передовая группа миротворческих сил ОДКБ уже находится в Казахстане и приступила к работе. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату. По данным Минобороны РФ, в республику направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.