Медведев высказался об отказе Джоковичу во въезде в Австралию

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальной ситуации, в которой оказался серб Новак Джокович накануне Australian Open. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, серба нужно пустить в Австралию, если у него справедливый медотвод от вакцинации от коронавируса. В противном случае, по мнению Медведева, серба не должно быть на турнире.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, поскольку его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Сейчас спортсмен находится на карантине в отеле Мельбурна и ждет окончательного решения австралийских властей. Вынесение вердикта запланировано на понедельник, 10 января.