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В ЕС отреагировали на отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан

Представитель ЕС: приняли к сведению просьбу Токаева об отправке в страну миротворцев ОДКБ

Фото: Reuters

Евросоюз принял к сведению просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направить в страну военный контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Таким образом на отправку миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан отреагировала представитель ЕС Набила Массрали в комментарии «Ленте.ру».

«Мы принимаем к сведению решение президента Токаева обратиться к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в направлении миротворческих сил в Казахстан на ограниченный период времени для помощи в стабилизации ситуации», — сказала Массрали.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). По всей стране продолжаются погромы, введен режим чрезвычайного положения.

Российская сторона направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

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Валентина Шварцман
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