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Суд арестовал убийц пятилетней девочки из Костромы

ТАСС: подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме арестовали на два месяца

Фото: Shutterstock

Суд в Костроме арестовал двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что убийцы были заключены под стражу сроком на два месяца.

Тело девочки обнаружили в одном из общежитий Костромы 5 января. Подозреваемые Денис Герасимов и Вадим Беляков признались в совершении преступления. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ, расследование продолжается.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Он рассказал, что находился возле места убийства пятилетней девочки, все собравшиеся там люди поддержали его мнение по этому вопросу.

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Виктория Кондратьева
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