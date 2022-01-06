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Мать Джоковича рассказала о нечеловеческих условиях содержания сына в Австралии

Мать теннисиста Новака Джоковича Дияна: с моим сыном обращаются как с заключенным
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Мать первой ракетки мира Новака Джоковича Дияна Джокович пожаловалась на нечеловеческие условия проживания сына в карантинном отеле в Австралии. Об этом сообщает CNN.

«Последние 24 часа с моим сыном обращаются как с заключенным. Это несправедливо и не по-человечески», — заявила она. Дияна Джокович также отметила, что ее сын не может спать, описав гостиницу как «какой-то маленький иммиграционный отель» с ужасной едой. По ее словам, власти Австралии не разрешают Джоковичу переехать в жилье получше.

Брат сербского теннисиста Джордже также отметил, что Новак три с половиной часа не выходил на связь с семьей, поскольку у него отобрали телефон. Кроме того, у спортсмена забрали бумажник и сменную одежду, пообещав вернуть ее при возвращении в Европу.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января. Президент Сербии Александр Вучич назвал отказ властей Австралии пускать в страну сербского теннисиста политической травлей. Окончательное решение о судьбе Джоковича будет принято 10 января.

Ксения Назарова
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