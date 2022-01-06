Отец Джоковича сравнил его со Спартаком

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался об отказе властей Австралии пускать сына в страну. Об этом сообщает Informer.rs.

Он заявил, что теннисист находится в плену, а также сравнил его со Спартаком. «Его можно заточить, но правда подобна воде, и она всегда находит свой путь. Новак — Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия», — заявил Джокович-старший.

Отец спортсмена также отметил, что его сын стал символом борьбы за бедных и угнетенных. Он отметил, что Джокович никогда не был «настолько свободным».

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, поскольку его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который намечен с 17 по 30 января. Сейчас спортсмен находится на карантине в отеле Мельбурна и ждет окончательного решения австралийских властей.