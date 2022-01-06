Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Болонья
Сегодня
14:30 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|20-й тур
Лацио
Сегодня
16:30 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|20-й тур
Аталанта
Сегодня
18:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|20-й тур
Милан
Сегодня
20:30 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|20-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|20-й тур
Райо Махадаонда
Сегодня
23:30 (Мск)
Атлетико М
Кубок Испании|1/16 финала
Спорт

Отец Джоковича сравнил его со Спартаком

Отец Новака Джоковича о теннисисте: он стал Спартаком нового мира

Фото: Reuters

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался об отказе властей Австралии пускать сына в страну. Об этом сообщает Informer.rs.

Он заявил, что теннисист находится в плену, а также сравнил его со Спартаком. «Его можно заточить, но правда подобна воде, и она всегда находит свой путь. Новак — Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия», — заявил Джокович-старший.

Отец спортсмена также отметил, что его сын стал символом борьбы за бедных и угнетенных. Он отметил, что Джокович никогда не был «настолько свободным».

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, поскольку его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который намечен с 17 по 30 января. Сейчас спортсмен находится на карантине в отеле Мельбурна и ждет окончательного решения австралийских властей.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия начала переброску своей части миротворцев в Казахстан
Раскрыты подробности убийства младенца собственной матерью в Подмосковье
Отец Джоковича сравнил его со Спартаком
В Алма-Ате экстренно объявили о начале антитеррористической операции
Казхастан введет госрегулирование цен на топливо
Россиянин поджег здание правительства со словами «казахи, мы с вами»
400 человек застряли в аэропорту Шереметьево в ожидании рейса на Кубу
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка ATP
Киргизия заявила о готовности поддержать Казахстан
На видео попала «зачистка» площади военными в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter