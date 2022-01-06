Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану

Sputnik Казахстан: у административных зданий в Нур-Султане усилили охрану из-за протестов

Фото: Sputnik / РИА Новости

Правоохранительные органы Казахстана взяли под усиленную охрану все административные здания в Нур-Султане, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главу департамента полиции Ержана Саденова.

По данным источников, все авиарейсы в аэропорту столицы Казахстана отменены до 12:00 по местному времени (9:00 по Москве) четверга, 6 января.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
00:00

Протесты в Казахстане начались на фоне увеличения цен на топливо. Стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Во вторник, 4 января, участники беспорядков вступили в столкновение с полицией.

В среду, 5 января, на всей территории страны объявили режим чрезвычайного положения. Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. На Байконуре усилили охрану.

Министерство иностранных дел России призвало оставшихся в Казахстане граждан укрыться в домах с запасами продовольствия и еды.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Курс доллара взлетел до максимума с апреля
Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану
Психолог перечислил способы избавиться от постковидной тревоги
Назван проявляющийся на коже главный синдром серьезной болезни печени
Академик РАН назвал опасную для мужчин болезнь
Эдгарду Запашному сделали срочную операцию
Все финансовые организации в Казахстане приостановили работу
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Японии «сдерживание России»
Врач предупредила о смертельной опасности онемения рук и ног
В Алма-Ате вновь пропала мобильная связь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter