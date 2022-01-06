Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану

Правоохранительные органы Казахстана взяли под усиленную охрану все административные здания в Нур-Султане, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главу департамента полиции Ержана Саденова.

По данным источников, все авиарейсы в аэропорту столицы Казахстана отменены до 12:00 по местному времени (9:00 по Москве) четверга, 6 января.

Протесты в Казахстане начались на фоне увеличения цен на топливо. Стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Во вторник, 4 января, участники беспорядков вступили в столкновение с полицией.

В среду, 5 января, на всей территории страны объявили режим чрезвычайного положения. Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. На Байконуре усилили охрану.

Министерство иностранных дел России призвало оставшихся в Казахстане граждан укрыться в домах с запасами продовольствия и еды.