Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка ATP

Сборная России победила Италию в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающую встречу выиграли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, которые в парном поединке взяли верх над Маттео Берреттини и Янником Синнером (5:7, 6:4, 10:5). Ранее в одиночных встречах сборные обменялись победами.

Россияне заняли первое место в группе В и вышли в полуфинал. Соперник команды на этой стадии определится по итогам встреч в квартете C, где играют команды США, Великобритании, Германии и Канады.

Кубок АТР проходит в третий раз. Сборная России является действующим победителем турнира. В декабре российская команда впервые за 15 лет выиграла главные командные соревнования в мировом теннисе — Кубок Дэвиса.