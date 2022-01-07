Захват аэропорта Алма-Аты радикалами объяснили госизменой в спецслужбах

Участники массовых беспорядков и радикальные группировки смогли почти без сопротивления захватить и удерживать аэропорт Алма-Аты из-за возможной измены в спецслужбах Казахстана. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

«Организация была настолько мощная, это было бы невозможно без предателей в высших эшелонах власти», — пояснил бывший чиновник. По его словам, по неизвестной причине за 40 минут до нападения на воздушную гавань местные силовики получили приказ снять оцепление. Кем был отдан этот приказ, пока неизвестно.

«Такое возможно только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за безопасность в стране. Это государственная измена», — заявил Ертысбаев.

Ранее стало известно, что казахская армия сумела отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты. Утром 7 января туда стали прибывать самолеты с российскими военными в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Сейчас аэропорт принимает только военную авиацию. Запрет на полеты гражданских судов будет действовать как минимум до 9 января.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.