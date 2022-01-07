В Алма-Ате задержали более 70 боевиков и 30 мародеров

В Алма-Ате правоохранительные органы задержали более 70 боевиков и 30 мародеров, которые нападали на административные здания и разграбляли их. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на департамент полиции.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.