Армянские военнослужащие отправились в Казахстан

В Казахстан отправились 100 армянских военнослужащих в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

Сообщается, что армянские миротворцы будут заниматься исключительно охраной стратегически важных зданий и инфраструктуры.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату 6 января. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. В ОДКБ рассчитывают, что военнослужащие смогут покинуть страну через несколько дней или через несколько недель.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

