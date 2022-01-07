Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армянские военнослужащие отправились в Казахстан

В Казахстан отправились 100 миротворцев из Армении

Фото: Министерство Обороны Армении

В Казахстан отправились 100 армянских военнослужащих в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

Сообщается, что армянские миротворцы будут заниматься исключительно охраной стратегически важных зданий и инфраструктуры.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату 6 января. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. В ОДКБ рассчитывают, что военнослужащие смогут покинуть страну через несколько дней или через несколько недель.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Токаев разрешил открывать огонь по террористам без предупреждения
Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
Армянские военнослужащие отправились в Казахстан
В Карпатах произошла авария с машинами из кортежа Зеленского
Зеленского призвали ввести санкции против еще одного украинского телеканала
Появились подробности о нападении на СИЗО в казахстанском городе
Журова отреагировала на отказ Джоковичу во въезде в Австралию
Собянин назвал лучшее место для празднования Рождества Христова в столице
Токаев нашел способ решить конфликт в Казахстане
Токаев рассказал о централизованной подготовке боевиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter