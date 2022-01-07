В Евросоюзе выразили готовность поддержать деэскалацию в Казахстане

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что обсудил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в стране, и выразил в ходе разговора готовность ЕС содействовать урегулированию кризиса. Об этом Боррель сообщил в Twitter.

«Выразил готовность поддержать деэскалацию, [обеспечение] стабильности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — написал глава евродипломатии в соцсети, подчеркнув важность соблюдения прав и гарантий безопасности гражданских лиц.

Ранее Боррель заявил, что помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать», а также выразил обеспокоенность из-за ситуации в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его заявления: «Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить».

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо с 60 до 120 тенге. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января.