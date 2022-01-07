Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 300 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Число заболевших коронавирусом достигло 300 002 021 человека. Лидером по количеству выявленных случаев являются США — там COVID-19 заразились более 58,4 миллионов человек. На втором месте находится Индия (35,1 миллионов), на третьем — Бразилия (22,32 миллиона).

Жертвами коронавируса за все время стали 5 471 856 человек.

Ранее в Бразилии от омикрон-штамма умер пациент, привитый тремя дозами вакцины от коронавируса. Скончавшемуся мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких. Каким именно препаратом прививался умерший, не упоминается. В США первую смерть от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали 21 декабря 2021 года.

В конце декабря 2021 года Минздрав Франции сообщил о рекордных 208 тысячах новых зараженных COVID-19 за сутки. Глава ведомства Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение».