В здании телеканала «Мир» в Алма-Ате произошло возгорание

В Алма-Ате начало гореть здание филиала телерадиокомпании «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Mash в своем Telegram-канале также публикует видео с места происшествия. На нем видно, как разбегаются люди, везде распространился дым, а в здании «Мира» начался пожар.

Ранее стало известно, что в здании телеканала «Мир» забаррикадировались боевики. Поблизости была слышна интенсивная перестрелка.

В четверг, 6 января, мародеры напали на пять телеканалов в Алма-Ате. По данным СМИ, речь идет о каналах МИР, «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.