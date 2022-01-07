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В здании телеканала «Мир» в Алма-Ате произошло возгорание

РИА Новости: в Алма-Ате загорелось здание телеканала «Мир»

В Алма-Ате начало гореть здание филиала телерадиокомпании «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Mash в своем Telegram-канале также публикует видео с места происшествия. На нем видно, как разбегаются люди, везде распространился дым, а в здании «Мира» начался пожар.

Ранее стало известно, что в здании телеканала «Мир» забаррикадировались боевики. Поблизости была слышна интенсивная перестрелка.

В четверг, 6 января, мародеры напали на пять телеканалов в Алма-Ате. По данным СМИ, речь идет о каналах МИР, «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.

Варвара Кошечкина
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