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Китайские ученые раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма

Ученые из Китайской академии наук: омикрон-штамм коронавируса мог произойти от мышей

Фото: Pixabay

Ученые из Китайской академии наук заявили, что омикрон-штамм коронавируса мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

По данным исследователей, изначально грызуны заразились коронавирусной инфекцией от людей. Отмечается, что в течение года, в организме животных вирус начал мутировать, что привело к появлению нового варианта COVID-19, которым уже заразились люди.

В ноябре глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что, согласно одной из имеющихся у ученых гипотез, омикрон-штамм коронавируса мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, не сумевшего полностью вылечиться.

Марина Совина
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