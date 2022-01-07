Китайские ученые раскрыли теорию о происхождении омикрон-штамма

Ученые из Китайской академии наук заявили, что омикрон-штамм коронавируса мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

По данным исследователей, изначально грызуны заразились коронавирусной инфекцией от людей. Отмечается, что в течение года, в организме животных вирус начал мутировать, что привело к появлению нового варианта COVID-19, которым уже заразились люди.

В ноябре глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что, согласно одной из имеющихся у ученых гипотез, омикрон-штамм коронавируса мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, не сумевшего полностью вылечиться.