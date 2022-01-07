Российский биатлонист Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен прокомментировал итоги гонки в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсмена, у него получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники. «Главное, что на трассе сегодня было действительно легче. Сегодня отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам, благо, очень много отсечек сейчас, очень помогает», — отметил Логинов.

Ранее в пятницу, 7 января, Логинов финишировал первым в спринте. В топ-10 также попали россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.

Для Логинова эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Россиянин вышел на девятое место в общем зачете Кубка мира.