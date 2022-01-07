Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
0:1
Перерыв
live
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|18-й тур
Суиндон Таун
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/32 финала
Бордо
Сегодня
23:00 (Мск)
Марсель
Франция - Лига 1|20-й тур
Спорт

Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут и 0,8 десятых секунды. Россиянин допустил один промах. Второе место занял француз Эильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд.

Другой россиянин — Антон Бабиков — занял пятое место. Его соотечественник Даниил Серохвостов финишировал седьмым.

Для Логинова это первая победа на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого он не поднимался выше четвертой позиции.

Ранее в четверг, 6 января, стало известно о заражении коронавирусом лидера мужской сборной России по биатлону Эдуарда Латыпова. Уточнялось, что заболевание у спортсмена проходит бессимптомно.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Казахстане опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева
Во Франции предсказали войну в трех регионах Земли в 2022 году
В российском городе произошел двойной взрыв в квартире
Токаев распорядился предоставить казахам бесплатные СМС и минуты звонков
Стал известен руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане
Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
В Москве умер автор «Песенки Крокодила Гены»
Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
На Украине опровергли арест на активы СМИ по делу Порошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter