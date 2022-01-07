Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут и 0,8 десятых секунды. Россиянин допустил один промах. Второе место занял француз Эильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд.

Другой россиянин — Антон Бабиков — занял пятое место. Его соотечественник Даниил Серохвостов финишировал седьмым.

Для Логинова это первая победа на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого он не поднимался выше четвертой позиции.

Ранее в четверг, 6 января, стало известно о заражении коронавирусом лидера мужской сборной России по биатлону Эдуарда Латыпова. Уточнялось, что заболевание у спортсмена проходит бессимптомно.