Лидер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

После положительного теста спортсмен был изолирован от команды, которая находится в немецком Оберхофе. «Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!», — говорится в заявлении СБР.

Латыпов — лидер сборной России по биатлону, он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Это наивысшая позиция среди всех россиян.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. Мужчинам предстоит выступить в спринте, гонке преследования и двух смешанных эстафетах.