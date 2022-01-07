Джокович обратился к болельщикам

Сербский теннисист Новак Джокович в своем Instagram написал обращение болельщикам.

«Спасибо людям во всем мире за постоянную поддержку. Я чувствую ее и очень признателен за это», — отметил Джокович. Он написал обращение на сербском и английском языках.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.

34-летний спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января. Окончательное решение о его судьбе австралийские власти примут 10 января.