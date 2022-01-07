Российская субмарина столкнулась с ищущим ее британским фрегатом

Российская подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании «Тип 23» Northumberland столкнулись в Атлантическом океане. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в конце 2020 года. Субмарина задела гидролокатор с буксируемой антенной решеткой — трос толщиной с водосточную трубу — британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии.

Он был сильно изжеван и непригоден для использования источник в Королевских военно-морских силах

После столкновения экипаж корабля был вынужден прервать задание и вернуться в порт для ремонта. Утверждается, что трос «протащили по корпусу субмарины». Вероятно, российская подлодка также получила повреждения. Столкновение сочли случайностью. При этом собеседник издания предположил, что российские подводники «облажались» и услышали внезапный и необычный звук, «как если бы вилку протащили по терке для сыра». В посольстве России в Лондоне от комментариев отказались.

Умение прятаться

Российский подводный флот, по признанию западных экспертов, качественно справляется со своей функцией по скрытному перемещению в мировом океане. В частности, 2 января дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО. По информации Avia.pro, подлодка приблизилась к району развертывания боевых кораблей США и ушла на глубину. «Попытки в течение двух последних суток отыскать российскую субмарину не увенчались успехом. Для этого были задействованы корабли, оснащенные радиолокаторами, и противолодочные самолеты, однако это также оказалось безуспешным», — отметил портал.

В апреле 2021 года подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» также исчезла с радаров кораблей НАТО в Средиземном море. При этом она продолжила оставаться на связи с российским командованием и подавать сигналы. Собеседник агентства РИА Новости отметил, что противолодочные силы Североатлантического альянса дольше недели безуспешно пытались обнаружить российскую субмарину, несмотря на их «большие возможности» в Средиземном море. «Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — пояснил он.

В поисках подлодки и финансирования

Наиболее ярким примером безуспешных поисков российской подлодки можно считать события 2014 года, когда Швеция заявила о появлении в своих водах неопознанной субмарины. Поисковая операция продолжалась около недели и обошлась в 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро). После завершения поисков министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что военные нашли подтверждение того, что в территориальных водах страны находилась иностранная подлодка.

Позднее выяснилось, что источником сигнала оказался сломанный метеорологический буй, расположенный в Балтийском море. Обнаружить ошибку удалось при анализе записей с другой подлодки, на которой установлено более современное оборудование. Министерство обороны Швеции узнало об ошибке весной 2015 года, однако власти Швеции были проинформированы лишь спустя четыре месяца. К этому времени парламент уже успел одобрить увеличение расходов на оборону в размере 10 миллиардов крон (923 миллиона евро) и выделение дополнительных ресурсов на поиск иностранных подлодок.