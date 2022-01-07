Токаев анонсировал принятие решений правительством Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительству страны предстоит принять ряд конкретных решений в связи с массовыми беспорядками. Готовящиеся меры глава государства анонсировал в ходе обращения к нации, его речь опубликована на президентском сайте.

В своем заявлении Токаев подчеркнул, что контртеррористическая операция, которая ранее была начата в Казахстане, продолжается, поскольку боевики не сложили оружие и готовятся к новым преступлениям. Глава государства выразил решимость довести борьбу с террористами до конца. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил он. Также Токаев отметил важность извлечения уроков из произошедшего, включая социально-экономические аспекты.

«Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе», — заявил он. На фоне беспорядков Токаев также пообещал предложить план реформ и конкретных мер по их реализации. По его словам, преобразования позволят Казахстану стать сильным государством, динамично развивать экономику и улучшить социальное положение граждан.

Ранее Токаев заявил, что распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Он также исключил переговоры с участниками беспорядков, назвав их преступниками и бандитами. Также глава государства обвинил свободную прессу в пособничестве и разжигании беспорядков в республике. Токаев заявил, что их действия привели к трагедии в республики, и пообещал жестко пресекать акты «правового вандализма».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.