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Токаев рассказал о централизованной подготовке боевиков

Президент Казахстана Токаев: подготовкой боевиков занимался единый командный пункт

Фото: Xinhua / globallookpress.com

Подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

Политик предположил. что обученные специалисты, «натренированные на идеологические диверсии и умело использующие дезинформацию», манипулировали настроениями людей и централизованно управляли боевиками. «С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», — заявил Токаев.

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Ранее казахстанский лидер разрешил открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. Также глава государства подчеркнул, что в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Анжелика Бережная
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