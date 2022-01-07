Лукашенко назвал повод к беспорядкам в Казахстане

Ситуация с беспорядками в Казахстане — попытка утопить Россию в крови и атаковать постсоветские государства по ее периметру. Такой повод назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik Беларусь».

«Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут», — считает он.

Лукашенко добавил, что необходимо сохранить «центр нашей цивилизации и православия», а также территории, которые находятся в составе России.

6 января Лукашенко заявил, что Казахстан «отдавать нельзя». По его словам, в противном случае это станет подарком, как Украина для США и НАТО. Таким образом он объяснил решение ввести в Казахстан белорусских миротворцев в рамках ОДКБ, которые прибыли в республику в тот же день.

Протесты в разных городах Казахстана начались 2 января, 5 числа они переросли в массовые беспорядки. Причиной стало повышение цен на топливо. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Во всей стране введен красный уровень террористической опасности.