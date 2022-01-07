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Спорт

Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в свой клуб

Шевченко о трансфере Миранчука: работаю с теми игроками, которые у нас есть

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Calciomercato.

«Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делает он и президент. Работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе», — заявил Шевченко. Он также отметил, что трансферы зависят от самого клуба.

В конце декабря сообщалось о возможном переходе Миранчука в «Дженоа». Уточнялось, что в трансфере заинтересован лично Шевченко.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук отметился одним голом и одной передачей в 12 матчах. Также он принял участие в двух встречах Лиги чемпионов.

Алексей Гусев
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