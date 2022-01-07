Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего

Альпинист Игорь Новиков, выживший после схода лавины в Бурятии, поделился деталями произошедшего. Его слова приводит Telegram-канал Babr Mash.

Новиков уточнил, что он и его товарищи Евгений Антонов и Кирилл Залесов — альпинисты-разрядники, а не сноубордисты, как сообщалось ранее. Во время спуска с вершины сошел снежный наст, напарников Новикова унесло в ущелье. Антонов скончался на месте, Залесов получил травмы.

Уцелевший Новиков связался со спасателями. «В два часа [дня] я позвонил, координаты свои оставил. В два часа ночи пришли первые спасатели, [спустя] 12 часов», — сказал он. По его словам, Залесов сейчас в больнице.

Ранее сообщалось, что при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе погиб сноубордист. По данным регионального управления МЧС, погибший катался с еще двумя сноубордистами, группа не была зарегистрирована. В спасательных работах были задействованы 12 человек, выживших туристов удалось найти 6 января.