Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего

Уцелевший при сходе лавины в Бурятии турист сказал, что спасатели пришли спустя 12 часов

Кадр: ГУ МЧС России по Бурятии

Альпинист Игорь Новиков, выживший после схода лавины в Бурятии, поделился деталями произошедшего. Его слова приводит Telegram-канал Babr Mash.

Новиков уточнил, что он и его товарищи Евгений Антонов и Кирилл Залесов — альпинисты-разрядники, а не сноубордисты, как сообщалось ранее. Во время спуска с вершины сошел снежный наст, напарников Новикова унесло в ущелье. Антонов скончался на месте, Залесов получил травмы.

Уцелевший Новиков связался со спасателями. «В два часа [дня] я позвонил, координаты свои оставил. В два часа ночи пришли первые спасатели, [спустя] 12 часов», — сказал он. По его словам, Залесов сейчас в больнице.

Ранее сообщалось, что при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе погиб сноубордист. По данным регионального управления МЧС, погибший катался с еще двумя сноубордистами, группа не была зарегистрирована. В спасательных работах были задействованы 12 человек, выживших туристов удалось найти 6 января.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Украинский депутат поздравил верующих на Рождество фразой «Христос Воскресе!»
В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего
Российский ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
Бывший президент США рассказал о пропасти для американской демократии
Захват аэропорта Алма-Аты радикалами объяснили госизменой в спецслужбах
Нападение на СИЗО в казахстанском городе попало на видео
Россиянка Резцова заняла седьмое место в спринте на этапе Кубка мира
В одном из дворов Алма-Аты раздались взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter