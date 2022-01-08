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Из аккаунта Токаева в Twitter исчезли посты об атаках террористов на Алма-Ату

Из Twitter-аккаунта Токаева исчезли посты на английском языке с призывом убить террористов

Фото: Shingo Tosha / Globallookpress.com

Из аккаунта президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Twitter исчезли два опубликованных 7 января на английском языке поста, в которых лидер страны рассказал о шести волнах атак террористов на Алма-Ату, призвал отказаться от переговоров и убить их. На это обратил внимание Telegram-канал Varlamov News.

«В нападениях участвовали 20 тысяч человек. Они избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», — говорилось в постах. Остальные публикации остались нетронутыми.

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6 января

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать», — сказал Токаев. По словам казахстанского лидера, в беспорядках в республике участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.

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Виктория Кондратьева
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