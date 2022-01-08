В Казахстане сообщили о резком росте числа новых случаев COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане за прошедшую неделю выросло по меньшей мере в 1,4 раза. Об этом в эфире телеканала «Хабар-24» рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля при Министерстве здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, такой резкий рост связан с приходом в страну омикрон-штамма инфекции, а также интенсивной внутренней миграцией граждан в новогодние праздники. «При этом 75 процентов заболеваемости приходится на три региона — это Алматы, город Нур-Султан и город Шымкент», — сообщила Есмагамбетова.

Она указала, что только за прошедшие сутки казахские медики выявили 1510 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Казахстане обнаружили более миллиона инфицированных. Скончались, по данным Минздрава, свыше 18 тысяч человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по погибшим на акциях протеста, которые начались из-за повышения цен на газ и переросли в массовые беспорядки. Речь идет о 18 сотрудников правопорядка, которые были убиты при подавлении демонстраций. Число погибших протестующих до сих пор остается неизвестным.