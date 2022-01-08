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Спорт

«Наполи» нацелился на футболиста ЦСКА

«Матч ТВ»: «Наполи» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Игоря Дивеева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянский «Наполи» заинтересован в трансфере российского защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Итальянский клуб нацелен на поиск футболиста для ротации состава. «Наполи» нуждается в центральном защитнике с опытом выступлений на международном уровне. Также отмечается, что «Наполи» следит и за другими игроками из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Окончательное решение по Дивееву будет принимать главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти. Специалист известен по работе с «Зенитом». Он руководил командой с 2009 по 2014 год.

22-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019-го. До этого он играл за «Уфу». В 2020 году он стал лауреатом премии «Первая пятерка».

Защитник привлекается к играм национальной команды. На счету Дивеева 14 матчей и один забитый мяч в составе сборной России.

Николай Костюков
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