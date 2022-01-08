Специалист назвал признаки скорой смерти смартфона

Основными показателями завершения срока службы смартфона являются частые перезагрузки, внезапное выключение и зависания. Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в разговоре с РИА Новости назвал признаки скорой смерти гаджета.

Эксперт также обратил внимание на потерю сенсорной чувствительности экрана, вздутие батареи, сильный нагрев гаджета (даже в состоянии покоя) и слишком быструю разрядку устройства. Специалист порекомендовал удалять лишние приложения, чистить память смартфона от «мусора», обзавестись прочным чехлом, регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20 процентов.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев поделился способами сохранить заряд смартфона подольше. По словам Тимофеева, сэкономить энергию батареи можно с помощью функции WakeLocks, «Умного режима» или «Режима энергосбережения».