Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Специалист назвал признаки скорой смерти смартфона

Доцент РТУ МИРЭА Кашкин назвал зависания и перезарузки признаками смерти смартфона

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Основными показателями завершения срока службы смартфона являются частые перезагрузки, внезапное выключение и зависания. Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в разговоре с РИА Новости назвал признаки скорой смерти гаджета.

Эксперт также обратил внимание на потерю сенсорной чувствительности экрана, вздутие батареи, сильный нагрев гаджета (даже в состоянии покоя) и слишком быструю разрядку устройства. Специалист порекомендовал удалять лишние приложения, чистить память смартфона от «мусора», обзавестись прочным чехлом, регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20 процентов.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев поделился способами сохранить заряд смартфона подольше. По словам Тимофеева, сэкономить энергию батареи можно с помощью функции WakeLocks, «Умного режима» или «Режима энергосбережения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Ученый усомнился в способности президента Туркмении потушить «Врата ада»
Москвичка обвинила менеджера бойца Александра Емельяненко в изнасиловании
В честь Ди Каприо назвали вид деревьев
Специалист назвал признаки скорой смерти смартфона
В Казахстане граждане начали вручную качать бензин на заправках
Названа причина смерти олимпийского чемпиона Игр-1980
Токаев снял с должности замсекретаря Совбеза
Новогодние каникулы в России решили не продлевать из-за коронавируса
Применивший против задержанного электрошокер полицейский случайно поджег его
Песков объяснил нахождение Путина в храме в Рождество без других прихожан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter