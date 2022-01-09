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Из Алма-Аты вывезли еще 100 граждан России

Третий борт Министерства обороны России вывез из Алма-Аты в Москву 100 россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Третий борт Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел из Казахстана в Москву. Он вывез из Алма-Аты 100 россиян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке», — сообщили в ведомстве. Военные увезли из Казахстана тех россиян, кто высказал желание покинуть страну.

Для эвакуации сограждан работает специальный Ситуационно-кризисный центр МИД России. 9 января рейсами Минобороны вывезли почти 1,5 тысячи человек. Всего из Алма-Аты улетели 13 самолетов в Москву, Иваново и Оренбург.

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Дмитрий Настасьев
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