Из Алма-Аты вывезли еще 100 граждан России

Третий борт Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел из Казахстана в Москву. Он вывез из Алма-Аты 100 россиян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке», — сообщили в ведомстве. Военные увезли из Казахстана тех россиян, кто высказал желание покинуть страну.

Для эвакуации сограждан работает специальный Ситуационно-кризисный центр МИД России. 9 января рейсами Минобороны вывезли почти 1,5 тысячи человек. Всего из Алма-Аты улетели 13 самолетов в Москву, Иваново и Оренбург.

Граждане России покидают Казахстан из-за охвативших страну массовых беспорядков и столкновений силовиков с вооруженными бандами. В обстрелах со стороны боевиков гибнут случайные люди, в число жертв событий попали дети.

Ранее в Алма-Ате они задержали руководителя джазового оркестра из Киргизии, который на видео признался в участии в беспорядках. Мужчина был сильно избит, комитет государственной безопасности Киргизии уже вступился за соотечественника.