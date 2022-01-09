В России призвали НАТО «собирать манатки» и возвращаться к границам 1997 года

НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Рябков также призвал НАТО «собирать манатки и возвращаться к границам 1997 года».

Дипломат считает, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно. «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — заявил он.

Рябков считает, что позитивным итогом контактов Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности станет подтверждение готовности работать по российским предложениям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

