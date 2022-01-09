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В Казахстане при обстреле погибла четырехлетняя девочка

В Алма-Ате 7 января из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка

Фото: Vasily Krestyaninov / АР

При обстреле в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка. Это произошло 7 января, однако известно об этом стало только в воскресенье, 9 января, сообщает издание Tengrinews.kz в Telegram-канале.

Уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин рассказала, что 7 января по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева в Алма-Ате ехала машина с четырьмя детьми. Автомобиль подвергся обстрелу, была убита четырехлетняя девочка.

Накануне сообщалось, что в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. 5 января мальчик вышел на прогулку со своими родителями и получил смертельное огнестрельное ранение.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков, которые начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей).

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 26 протестующих и 18 силовиков. Возбуждено 125 дел.

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Варвара Кошечкина
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