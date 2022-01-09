Улицы Байконура начала патрулировать российская бронетехника

Улицы города Байконур в Казахстане начала патрулировать российская бронетехника, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Был введен сигнал «Гром», в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса «Байконур» работают в усиленном режиме несения службы.

В Байконуре с 7 по 19 января установили «синий» уровень террористической опасности. Администрация города попросила людей сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике и слухам.

В этот период ввели ограничения на передвижение в населенном пункте в ночное время. На самом космодроме усилена охрана.

В Байконуре располагается одноименный космодром, который находится в аренде у России до 2050 года. В конце декабря журналисты сообщили со ссылкой на источник в космической отрасли, что Москва собирается отказаться от аренды 16 объектов на «Байконуре». Передача объектов казахской стороне должна состояться до конца 2022 года.