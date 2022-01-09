Освещавшего протесты казахстанского блогера допросят

В Казахстане начали вызывать на допрос блогеров, освещающих протесты, пишет 24.kg.

Так, к блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву пришли домой сотрудники полиции и вручили ему повестку о вызове к следователю. Мужчину хотят допросить о цели съемок протестных акций.

Ранее власти Казахстана сообщили, что после беспорядков возбуждено 125 уголовных дел, задержаны почти 6 тысяч человек, среди которых много иностранцев. По последним данным, в стране погибли 164 человека.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Участники акций потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами.