После беспорядков в Казахстане возбудили более сотни дел

После беспорядков в Казахстане было возбуждено 125 дел, в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди которых много иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что при попытке пересечь государственную границу было задержано 300 вооруженных человек. Они пытались покинуть территорию страны на транспорте и пешком. Кроме оружия при них обнаружили краденные мобильные телефоны и крупные суммы в отечественной и иностранной валюте.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для авто. Стоимость литра топлива выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.