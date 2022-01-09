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После беспорядков в Казахстане возбудили более сотни дел

Пресс-служба президента: после беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

После беспорядков в Казахстане было возбуждено 125 дел, в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди которых много иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что при попытке пересечь государственную границу было задержано 300 вооруженных человек. Они пытались покинуть территорию страны на транспорте и пешком. Кроме оружия при них обнаружили краденные мобильные телефоны и крупные суммы в отечественной и иностранной валюте.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для авто. Стоимость литра топлива выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Варвара Кошечкина
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